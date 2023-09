A Copa do Brasil é mais do que um simples torneio. É a chance de virar a página após a decepção da Sul-Americana e reacender as esperanças de uma torcida que anseia por vitórias e conquistas. É o momento dos jogadores, comissão técnica e dirigentes mostrarem que estão à altura do desafio. E fazer com que assim, o protagonismo volte à tona.