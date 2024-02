No entanto, o meia esteve próximo de deixar a equipe comandada por Thiago Carpini nesta temporada. No começo do mês, James chegou a solicitar o encerramento antecipado de seu contrato. No entanto, o jogador mudou de ideia, pediu desculpas à comissão técnica e solicitou uma reunião com a diretoria do clube paulista para pedir sua permanência.