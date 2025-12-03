Torcida do São Paulo protesta contra dirigentes antes de jogo na Vila Belmiro

A torcida do São Paulo realizou um protesto contra dirigentes do clube na porta da Vila Belmiro, nesta quarta-feira (3), antes da partida contra o Internacional. O confronto marca a despedida do Tricolor como mandante na temporada.

O jogo estava inicialmente marcado para o Morumbis, onde torcedores planejavam uma manifestação contra a diretoria. No entanto, há pouco mais de uma semana, o São Paulo solicitou a transferência para a Vila Belmiro, alegando que o gramado do Morumbis ainda não estava em condições ideais após a sequência de shows no estádio.

Mesmo com a mudança de local, os torcedores mantiveram o protesto. Foram distribuídas camisas com uma caricatura de Julio Casares representado como um rato, além de estampar imagens de Rui Costa e Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol, caracterizados como palhaços. Faixas também foram expostas, criticando a diretoria e o desempenho do elenco.

Por volta das 18h (de Brasília), grupos de torcedores se reuniram com bateria, bandeiras e cânticos. Entre as músicas entoadas, houve menções diretas aos dirigentes, pedidos por reforços e gritos de "time sem vergonha". A manifestação ocorreu de forma pacífica, com reforço da segurança local.

O Lance! apurou que alguns torcedores foram barrados na entrada do estádio por estarem usando as camisas distribuídas durante o protesto e não puderam acessar as arquibancadas.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

São Paulo se recupera da pior derrota do ano

Na oitava colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Internacional após sofrer a pior derrota do ano. O Tricolor foi goleado por 6 a 0 pelo Fluminense na última rodada. O time ainda não sabe se disputará a Copa Libertadores ano que vem ou não.