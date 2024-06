Foto: Marco Miatelo/AGIF







Os torcedores do São Paulo ficaram animados com o primeiro tempo do time contra o Bahia na tarde deste domingo (30), no Estádio do Morumbis, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor fez um início de jogo consistente, conseguindo segurar o ataque adversário e, de quebra, marcar dois gols, com Calleri e Ferreira. Confira algumas reações de torcedores nas redes sociais.

São Paulo amassando o Bahia kkk — Fael Costa (@Rafael1921CEC) June 30, 2024

VAMOOOOOOO CARAMBA, DOIS GOLAÇOS SEGUIDOS, ISSO É SÃO PAULO!!!!!!!!!!!!! — Miori: O Rei da Velocidade 👑⚡ (@Mioritt) June 30, 2024

O que é isso, um filme?



Que golaço do São Paulo!!! — lu zubeldia (@luaemtrouxa) June 30, 2024

Jogaço do São Paulo até agora 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — ただの理性的な猿 (@LBKJ369) June 30, 2024

eu tô ARREPIADA com essa jogada que coisa linda esse são paulo jogando eh isso que queremos — crk (@crkjjj) June 30, 2024

O SAO PAULO TA VOLTANDO — ִֶָ (@fishsqueen) June 30, 2024

Se o São Paulo tivesse jogado dessa forma contra Vasco e Cuiabá estaríamos brigando pela liderança.



Inexplicável. — MATOZ (@ga_matoz) June 30, 2024