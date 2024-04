Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 00:43 • São Paulo (SP)

Os torcedores votaram nas enquetes no canal do São Paulo no Whatsapp do Lance! e elegeram os principais personagens da derrota para o Fortaleza, neste sábado (13). Mais uma vez, o técnico Thiago Carpini foi eleito como pior do time. André Silva ficou com o posto de melhor em campo.

Carpini estreou no Brasileirão com derrota em casa, com mais de 35 mil tricolores presentes no Morumbis. O centroavante recém-contratado anotou o gol que diminuiu o placar da derrota para o Leão do Pici.

Além do técnico Thiago Carpini, a torcida do São Paulo elegeu Diego Costa como o segundo pior do time na primeira rodada do torneio.

Entre os melhores, Luciano e Calleri foram os mais bem votados depois de André Silva.

Thiago Carpini estreou com derrota pelo São Paulo no Brasileirão, para o Fortaleza (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

VOTAÇÕES DE MELHORES E PIORES DE TALLERES 2 X 1 SÃO PAULO

Os melhores:

André Silva (543 votos)

Calleri (41 votos)

Luciano (29 votos)

Rafael (16 votos)

Rodrigo Nestor (14 votos)

Os piores: