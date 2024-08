Titulares do São Paulo avaliam empate contra o Nacional-URU, pela Libertadores

Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/08/2024 - 21:19 • São Paulo (SP)

O empate sem gols entre Nacional-URU e São Paulo, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, pareceu não incomodar os brasileiros. Isso porque a decisão será no Morumbis, na próxima semana, onde o Tricolor terá a chance de mostrar sua força diante da torcida tricolor para avançar no torneio continental.

O jogo foi fraco tecnicamente, com poucas chances dos dois lados. Apesar disso, o time comandado por Luís Zubeldía conseguiu segurar os donos da casa para sair com resultado positivo. Ao menos é o que acredita parte do elenco titular da partida.

- Foi um jogo muito truncado, as duas equipes não conseguiram criar chances. Jogo de Libertadores é assim, guerra, truncado. Sabia que é um jogo de 180 minutos. Vamos nos preparar bem pra jogar em casa. É um resultado positivo, poderia ter tentada a vitória, mas devido às circunstâncias, temos que ser inteligentes. O mais importante era não tomar gol - disse Lucas Moura, após a partida no Uruguai.



Peça importante no ataque tricolor, o atacante Luciano, que inclusive é o artilheiro do time na temporada, com 13 gols, reclamou do gramado do Estádio Gran Parque Central, e conta com o apoio da torcida para carimbar a vaga às quartas de final.

- Resultado importante, levar para casa onde a gente tem apoio da torcida. O campo tá um pouco ruim, vamos concentrar, antes tem clássico, depois o jogo de volta no Morumbis. Faltou acertar o último passe, mas a gente jogou bem sim - avaliou o atacante.

Agora, um novo empate em São Paulo levará a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer vitória classifica alguma das equipes para a próxima fase da competição.