Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 09:45 • São Paulo (SP)

James Rodríguez passa por um período conturbado no São Paulo. Sem atuar desde o dia 29 de abril, quando entrou nos minutos finais no empate com o Palmeiras, o meia colombiano recebeu poucas oportunidades desde a chegada de Luis Zubeldía e deve deixar o clube paulista após a disputa da Copa América.

A diretoria tricolor optou por liberar o jogador à seleção colombiana antes do prazo previsto para a preparação. O intuito é que James se valorize na competição continental e atraia o interesse de equipes estrangeiras - principalmente do futebol europeu.

O grande trunfo do meia, que deseja retornar à Europa, é a boa relação com o técnico Néstor Lorenzo e o ótimo retrospecto em competições pela Colômbia. Mesmo em baixa, ele nunca deixou de ser convocado.

O Celta de Vigo, da Espanha, procurou o estafe do atleta para buscar informações. A par da situação instável do colombiano, a equipe espanhola sondou o jogador, mas nenhuma proposta foi formalizada até o momento.

Com contrato com o São Paulo até a metade do ano que vem, James acredita que ainda pode render em alto nível e planeja deixar o Brasil. No entanto, ele deseja receber todo o valor prometido pelo Tricolor na assinatura do contrato, e as partes ainda não chagaram em um denominador comum para acertar a rescisão.

