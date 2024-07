São Paulo x RB Bragantino: qual é o histórico do confronto?

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Vai ter jogão válido pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o São Paulo recebe o RB Bragantino se enfrentam neste sábado (6), às 20h, no gramado do Morumbis. Apenas dois pontos separam as equipes na parte de cima da tabela de classificação, portanto, a vitória é ainda mais interessante para disparar na frente. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de São Paulo e RB Bragantino

Os dois times já se enfrentaram em 53 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao Massa Bruta: foram 26, contra 13 e outros 14 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 19, e o time da capital também tem números melhores: 8 vitórias, 3 derrotas e 8 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Paulistão deste ano, empate por 2 a 2, no Morumbis.

São Paulo tem desfaques importantes

Luís Zubeldía, que acabou de cumprir suspensão, voltou na última rodada e será baixa novamente, já que foi expulso contra o Athletico. E não para por aí. Os atacantes Calleri e Ferreirinha, que vêm decidindo os jogos do time, receberam o terceiro amarelo e também não entram em campo contra o Massa Bruta. O auxiliar técnico Maxi Cuberas é outro que está fora.

As opções da comissão técnica do São Paulo para a partida em casa são três: Luciano, que retorna de suspensão e pode fazer a função do camisa 9, ou André Silva. Para a vaga de Ferreirinha, Rodrigo Nestor deve ser o escolhido.