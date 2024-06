Créditos: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net







O São Paulo recebe o Cruzeiro neste domingo (2), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!).

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Victor Hugo Imazu dos Santos

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: LUIS ZUBELDÍA)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda (Diego Costa), Alan Franco e Patryck; Bobadilla e Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Luciano; Juan.

CRUZEIRO (Técnico: FERNANDO SEABRA)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva e Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Rafa Silva.

