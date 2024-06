São Paulo vence Criciúma e encerra jejum de quatro partidas sem vitórias no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 22:01 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/06/2024 - 23:10

O São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 1 nesta quinta-feira (27), no Morumbis, pela décima segundada rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Zubeldía se recupera na competição e volta a vencer após quatro partidas. Os gols do Tricolor foram marcados por Alisson e Luciano, ambos na primeira etapa, enquanto Arthur descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time paulista chega aos 18 pontos e salta para a sétima colocação. O Tigre, por sua vez, segue com 12 pontos e ocupa a décima terceira colocação.

O QUE VEM POR AÍ?

O São Paulo enfrenta o Bahia no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), no Morumbis. No mesmo dia, o Criciúma encara o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.

Luciano marcou o segundo gol do São Paulo ainda na primeira etapa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 CRICIÚMA

Brasileirão - 12ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 20h

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Francisco Chaves Bezerra Júnior

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

🟨 Cartões amarelos: Arboleda, Luciano e Luis Zubeldía (São Paulo); Marquinhos Gabriel, Newton, Claudinho e Ronald (Criciúma)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ Gols: Alisson e Luciano (São Paulo); Arthur (Criciúma)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; L. Gustavo e Alisson (Galoppo); Lucas (Juan), Luciano (Rato) e Ferreira (Michel Araújo); Calleri (Diego Costa).

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Walisson e Hermes; Barreto, Newton (Trauco), Ronald (Baltasar) e Marquinhos Gabriel (Felippe Mateus); Éder (Allano) e Arthur.