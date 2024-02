No caso do São Paulo, este jogador machucado seria Rodrigo Nestor. O autor do gol do título da Copa do Brasil passou por cirurgia no joelho esquerdo no final de 2023 e segue trabalho com os fisioterapeutas do clube, realizando parte das atividades no gramado. O Tricolor acredita que o meia esteja 100% recuperado entre o final de março e começo de abril.