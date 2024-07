São Paulo toma decisão sobre futuro de James Rodríguez

James Rodríguez em ação pelo São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 18:28 • São Paulo (SP)

São Paulo e James Rodríguez estão próximos de um acordo sobre o futuro do jogador. Clube e meio-campista negociam um acordo de rescisão amigável do contrato válido até junho de 2025. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Marcelo Baseggio, da Gazeta Esportiva.

As conversas pelo encerramento antecipado do vínculo de James com o Soberano estariam avançadas, e o atleta não deve se reapresentar no Morumbis. O meia foi eleito o melhor jogador da Copa América na campanha que rendeu à Colômbia o vice-campeonato e ao camisa 10 o recorde de assistências de uma única edição da competição, com seis.

Após o fim do torneio de seleções, James Rodríguez não voltou ao Brasil para se reapresentar no São Paulo. Em vez disso, ele foi ao seu país de origem comemorar seu aniversário, pois completou 33 anos no último dia 12. O motivo foi considerado nobre pela diretoria tricolor.

Além disso, foi divulgado pelo canal Premiere minutos antes da partida entre o São Paulo e Juventude, que acontece neste domingo (21), que o Soberano está pagando dívida de dois milhões de dólares em luvas para o colombiano. Restam agora detalhes de valores do restante do contrato a ser rescincido.