São Paulo tentará efeito suspensivo para dupla punida pelo STJD

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 13:49 • São Paulo (SP)

O São Paulo tentará um efeito suspensivo para que o volante Rodrigo Nestor e o zagueiro Sabino possam entrar em campo enquanto o clube recorre ao Tribunal Pleno do STJD. Os dois jogadores do São Paulo, além de Zé Rafael, do Palmeiras, foram punidos em razão de brigas ocorridas no clássico contra o Palmeiras, em 18 de agosto, no Allianz Parque pelo Brasileirão.

Nestor, que trocou socos com Zé Rafael - o palmeirense também foi punido - na saída para os vestiários, pegou quatro jogos de gancho, enquanto Sabino, que agrediu Fernando Galuppo, funcionário e historiador do Palmeiras, foi punido com cinco.

Os dois jogadores já cumpriram a suspensão automática na vitória do Tricolor, por 2 a 1, contra o Vitória. O clube paulista tentará ao menos reduzir as penas. Caso a pena seja mantida, a dupla ficará de fora dos confrontos contra Cruzeiro, Internacional e Corinthians.

A briga se deu na saída de campo e envolveu jogadores, membros das comissões técnicas, dirigentes e até gandulas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram expulsos nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar imagens no VAR.