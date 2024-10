São Paulo tem três dias de descanso e foca na recuperação de atletas lesionados

São Paulo perdeu para o Cuiabá no último sábado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 06:45 • São Paulo

O elenco do São Paulo terá três dias de folga antes do início da Data Fifa, o período será utilizado para a recuperação de jogadores lesionados, como o atacante Ferreira que teve uma lesão na perna esquerda há quase dois meses, em clássico contra o Palmeiras.

Após a derrota para o Cuiabá por 2 a 0 no último sábado (5), o elenco volta a treinar só na quarta-feira (9) e terá dez dias para se preparar para o confronto contra o Vasco, no dia 16. Dentre os desfalques para a partida, o técnico Zubeldia não terá a disposição: Arboleda e André Silva, suspensos. Calleri e Alan Franco já cumpriram suspensão e podem voltar à equipe.

O Tricolor ocupa o quinto lugar na tabela do Brasileirão, com 47 pontos, quatro prontos atrás do Flamengo, que fecha o G-4. A forma de atuação do elenco nos próximos jogos pode colocar em risco a posição do clube como candidato a uma vaga na Libertadores.