Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 14:42 • São Paulo (SP)

O São Paulo veio a público, novamente, para se posicionar contra as acusações promovidas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. O empresário contratou a empresa "Good Game" para analisar supostas manipulações no futebol brasileiro, e um relatório com diversos apontamentos sobre um jogo do Tricolor diante do Palmeiras foi produzido.

No documento, estão acusações sobre supostos comportamentos anormais de jogadores do São Paulo no clássico com o rival, em 2023. Na ocasião, o Tricolor foi goleado por 5 a 0.

De acordo com a nota oficial do São Paulo, o clube "irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol".

Michel Araújo, Gabriel Neves, Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, que participaram do clássico, foram citados no relatório da empresa.

Veja a nota oficial do São Paulo sobre as acusações de Textor e a empresa "Good Game":

"O São Paulo Futebol Clube mais uma vez é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e, principalmente, contra seus atletas.

O Clube não tolera que afirmações sem provas mais uma vez coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol.

Por fim, o São Paulo FC espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo".