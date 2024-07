Diego Costa em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 19:01 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebeu nesta quarta-feira (10) uma proposta de 7,5 milhões de euros (R$ 43 milhões) do Krasnodar, da Rússia, pela zagueiro Diego Costa. A diretoria tricolor trata a negociação com cautela, mas a tendência é que ele viaje na próxima semana para realizar exames médicos. As informações foram divulgadas pelo Ge.

Apesar de não ser titular absoluto, Diego Costa é presença assídua na rotação do técnico Zubeldía e já participou de 30 jogos na temporada. O zagueiro, inclusive, viajou com a delegação para o duelo da próxima quinta-feira (11), contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

No São Paulo desde os 15 anos de idade, Diego Costa estreou na equipe profissional em 2019. Desde então, disputou mais de 160 jogos e conquistou três títulos: Campeonato Paulista (2021), Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brassil (2024).

No fim de 2023, o zagueiro estendeu até dezembro de 2028 seu vínculo com o São Paulo, que detém 80% dos direitos econômicos do atleta.