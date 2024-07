São Paulo perde para o Fortaleza, que segue invicto em casa no Brasileirão

Fortaleza entra no G4 do Campeonato Brasileiro (Foto: Leonardo Moreira/FEC)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 23:32 • Fortaleza (CE)

O São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (27), na Arena Castelão, e perdeu a chance de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer, aos quatro minutos da primeira etapa, marcou o único gol do confronto após cobrança de pênalti.

Com o resultado, a equipe comandada por Zubeldía permanece com 32 pontos, na sexta posição. Invicto em casa, o Fortaleza chega aos 36, assume a quarta colocação e cola no líder Botafogo, que perdeu para o Cruzeiro na rodada.

O que vem por aí?

Na próxima quinta-feira (30), o São Paulo recebe o Goiás, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dois dias depois, o Fortaleza visita o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Kayzer, de pênalti, marcou o gol da vitória do Fortaleza contra o São Paulo (Foto: Leonardo Moreira/FEC)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Douglas Pagung

🖥️ VAR: Igor de Oliveira

⚽ GOL: Renato Kayzer (Fortaleza)

ESCALAÇÕES:

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Hércules e Lucas Sasha; Matheus Rossetto, Breno Lópes e Marinho; Renato Kayzer

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Nestor e Wellington Rato; Juan e Calleri.

