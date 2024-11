Jogo contra o Bahia encerra sequência do São Paulo longe do MorumBis

Lucas Moura na partida entre Criciúma e São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 02/11/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

A partida entre São Paulo e Bahia na terça-feira (5), na arena Fonte Nova, em Salvador, encerra um período de cinco jogos do Tricolor longe de sua casa. A última vez que o time de Luis Zubeldía atuou no MorumBis foi na eliminação da equipe para o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro.

De lá para cá, o Tricolor não pôde jogar em seus domínios por dois motivos. O primeiro é que o estádio recebeu uma série de shows da turnê do cantor Bruno Mars e depois aproveitou a ocasião para realizar a troca do gramado.

O segundo é que a sequência do Brasileirão intercalou os jogos como mandante sem campo com partidas em que o São Paulo foi visitante.

Boas atuações mesmo longe de casa

Apesar da série de confrontos longe da capital paulista, o Tricolor conseguiu se reestabelecer da eliminação na Libertadores e conseguir bons resultados no Brasileiro. Foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota nesses quatro jogos.

O time de Zubeldía chega ao confronto direto com o Bahia em Salvador vivo na luta por uma vaga na Libertadores de 2025. Em sexto no campeonato, com 51 pontos, o time está a apenas quatro pontos do Flamengo, primeiro na zona de classificação direta.

Além disso, ainda que a equipe não consiga chegar entre os quatro primeiros do Brasileirão, é importante se manter próximo ao pelotão da frente porque há a possibilidade do G4 virar G6. Isso pode acontecer se o Botafogo vencer a Libertadores, o Flamengo vencer a Copa do Brasil e ambos seguirem no G4.

Volta ao trabalho

O elenco do São Paulo esteve de folga na sexta-feira (1º), mas já volta aos trabalho neste sábado (2). O time se reapresentará às 10h, no CT da Barra Funda, e iniciará a sequência de três dias de treinos preparatórios para enfrentar o Bahia, terça-feira, às 21h30.