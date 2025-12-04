São Paulo estuda fundo de R$ 200 milhões para vinda de reforços

O São Paulo está estudando a possibilidade de criar um fundo de investimentos que seja voltado para contratações de reforços para a próxima temporada. O fundo seria criado em parceria com a Galápagos Capital, que já atua junto ao clube. O Lance! apurou que ainda é uma ideia bem inicial e que não estaria totalmente consolidada.

Quanto ao valor, seria algo próximo aos R$200 milhões. O fundo auxiliaria na vinda de jogadores para o São Paulo, enquanto a agência de investimentos, que atua de forma global, teria uma determinada porcentagem em negociações futuras.

O planejamento para 2026 ainda é tratado com cautela. O Tricolor não sabe se disputará a Copa Libertadores ou a Sul-Americana no ano que vem, o que impactaria também o caixa e a forma na qual o clube irá lidar com contratações. Quanto a este fundo de investimento, o assunto ainda será estudado e debatido com mais calma. Como dito, ainda é algo muito novo e com poucos detalhes.

Projeto ainda está em fase muito inicial (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Empresa está atuando com o São Paulo desde 2023

O nome da Galápagos Capital não é algo novo para os torcedores do São Paulo. A empresa está associada ao clube nos últimos anos. Ela quem está por trás do FIDC (Fundo de Investimento em Direito Creditório), que atua com os recebíveis, ajudando a lidar com dívidas já existentes, custos financeiros e reduzindo prazos de pagamentos.