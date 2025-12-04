São Paulo acerta valor e deve pagar dívida milionária a Casemiro

O São Paulo chegou a um acordo e quitará dívida milionária que mantém com Casemiro, revelado na base do clube e atualmente no Manchester United. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

O processo é algo antigo e se refere a causa trabalhista. Inclusive, está homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Ele foi iniciado em 2014 e estava correndo desde então. Segundo o acordo feito pelo clube, deverá ser pago cerca de R$ 1,7 milhão para Casemiro.

Vale destacar que o pedido de Casemiro era maior tendo em vista a ação inicial. Quando aberto, eram pedidos R$ 2 milhões. Deste número, metade era dívida e a outra metade eram juros. Essa dívida dizia respeito a FGTS, direitos de imagem, 13º, férias e direitos de arena.

O montante será quitado em parcelas mensais de R$ 97,5 mil, com término previsto para dezembro de 2026. Em caso de não pagamento, uma multa de 50% será aplicada.

Casemiro acionou o São Paulo novamente este ano (Foto: Oli Scarff/AFP)

São Paulo foi acionado em julho por Casemiro

Casemiro acionou o São Paulo em julho deste ano para tratar este processo em questão. Na época, havia sido apresentada uma petição nova com documentos e um detalhamento maior das pendências envolvidas. O clube tinha um prazo - que não foi informado à reportagem - para se manifestar.

O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida. Quanto ao balanço com os valores referentes a 2025, o detalhamento deve ser divulgado ainda no começo do ano que vem.