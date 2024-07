São Paulo encerra primeiro turno do Brasileirão com números melhores que os do ano passado

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/07/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo encerrou o primeiro turno do Brasileirão fora do G4, é verdade, mas com números e posição na tabela de classificação melhores que nesta mesma rodada do ano passado. Atualmente, com 32 pontos, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a sexta posição.

A pontuação foi conquistada após o empate por 2 a 2 com o Botafogo na noite desta quarta-feira (24), no Morumbis. Na 19ª rodada do Brasileirão de 2023, o Tricolor tinha 27 pontos, e ocupava a nona posição na tabela do campeonato.

O meia-atacante Lucas Moura avaliou o primeiro turno do Tricolor como positivo, ainda que o Tricolor esteja fora do G4.

- Positivo. Pelo que o time jogou no primeiro turno, se a gente analisar alguns jogos que deixamos escapar alguns pontos que estavam na nossa mão, poderíamos terminar um pouquinho melhor. Mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito equilibrado, a sequência de jogos, viagens, é tudo muito desgastante. Acho que é muito mais positivo do que outra coisa, estamos no bolo, no pelotão de cima, podemos melhorar - afirmou o camisa 7.

Além da posição e número de pontos somados, outros quesitos do São Paulo em 2024 também são mais interessantes. Quando comparamos o número de vitórias, até aqui, foram nove triunfos do Tricolor, que nesta mesma rodada do ano passado tinha apenas sete. O número de empates e derrotas também é menor agora: cinco contra seis.

Quando olhamos para a tabela desta edição do Nacional, o saldo de gols desta temporada é maior que o da temporada passada: oito contra cinco. Ou seja, todos os números do time paulista, agora, são mais positivos, o que mostra a força da equipe de Luís Zubeldía, que briga forte em busca das primeiras posições da tabela.