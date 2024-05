(Foto: Miguel Schincariol / AFP)







O São Paulo foi decepcionante no Morumbis e apenas empatou por 0 a 0 com o Barcelona-EQU, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida marcou o retorno de Lucas, que entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 10 pontos e precisa vencer o Talleres na última rodada da fase de grupos da Libertadores por quatro gols de diferença para terminar como líder do grupo. O Barcelona-EQU briga por uma vaga na Sul-Americana com o Cobresal.

Com a paralisação do Brasileirão, o próximo compromisso do São Paulo é na quinta-feira (23), contra o Águia de Marabá, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 BARCELONA-EQU

LIBERTADORES - 5ª RODADA - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Gols: ESPN e Star+

🟨 Árbitro: Kevin Ortega

🚩 Assistentes: Stephen Atoche e Jesús Sánchez

Galoppo completou 50 jogos pelo São Paulo contra o Barcelona (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo e Michel Araújo; Ferreirinha, Luciano e André Silva.

BARCELONA-EQU (Técnico: Ariel Holan)

Javier Burrai; Alex Rangel, Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Anibal Chalá; Leonai, Gaibor e Damián Díaz; Joao Rojas, Preciado e Corozo.