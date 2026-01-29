São Paulo: Crespo abriu o jogo sobre interesse do Flamengo em Marcos Antonio

Hernán Crespo falou sobre o interesse de Marcos Antonio no Flamengo após a vitória do São Paulo contra o time Rubro-Negro nesta quarta-feira (28). As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas, além da estreia, o duelo também serviu como oportunidade para dirigentes de ambos os clubes se encontrarem e discutirem o interesse do Rubro-Negro, que se arrasta desde o fim do ano passado.

continua após a publicidade

Na tarde desta quarta, o Lance! apurou que Boto se reuniu com Rui Costa. O Tricolor entende que Marcos Antonio é uma das principais peças do elenco e, por isso, não cogita liberá-lo por um valor baixo. A pedida do clube gira em torno de 25 milhões de euros. Ao falar das conversas, Crespo destacou que o interesse demonstra o potencial que um atleta assim tem.

- O motivo para o Flamengo desejar comprar ele (Marcos Antônio), é porque ele é importante. É simples. Eu quero todo mundo aqui, todo mundo comigo. Desde quando eu cheguei aqui, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo - disse.

continua após a publicidade

Com a chegada de Lucas Paquetá, o Flamengo avalia que um investimento desse porte não faria sentido. Na contramão, os valores oferecidos pelo Rubro-Negro estariam entre 10 e 15 milhões de euros. Segundo antecipou o UOL e confirmou o Lance!, o clube carioca chegou a incluir o volante Allan em uma possível composição de negócio.

No momento, a tendência é de que as negociações não avancem. A pedida é considerada alta pelo Flamengo, enquanto a oferta não é vista como vantajosa pelo São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Marcos Antonio entrou na mira do Flamengo (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

São Paulo comprou Marcos Antonio recentemente

O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em R$ 26,3 milhões, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível.

+ Aposte na vitória do Tricolor na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.