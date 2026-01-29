Danielzinho se torna essencial em 'virada de chave' do São Paulo

Danielzinho foi um dos grandes nomes do São Paulo na noite desta quarta-feira (28), na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em jogo válido pela estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Autor do gol da virada, o meia teve atuação decisiva no Morumbis.

Contratação para esta temporada, Danielzinho se transformou em uma das viradas de chave de que o Tricolor precisava. Em um início de ano turbulento, com um Campeonato Paulista ameaçado e a política dominando as manchetes, o resultado contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão trouxe uma energia diferente. E muito disso passa por Danielzinho.

Motorzinho do meio-campo, não demorou para assumir a titularidade. E os números ajudam a explicar. Contra o Flamengo, foi uma das principais estrelas em campo. Ágil e veloz, participou intensamente da construção das jogadas e foi constantemente acionado pelos companheiros.

Este foi o primeiro gol de Danielzinho com a camisa do São Paulo. Além de balançar as redes, o meia criou duas chances claras, finalizou duas vezes e ainda contribuiu defensivamente, com sete ações sem a bola, reforçando sua importância tanto no ataque quanto na recomposição e no equilíbrio da equipe.

Danielzinho marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Danielzinho fala sobre a virada de chave do São Paulo

Danielzinho falou sobre a virada de chave do São Paulo. Vindo de uma sequência negativa, a vitória contra o Flamengo deu outra esperança para a torcida, algo sentido até mesmo para quem estava presente nas arquibancadas do Morumbis. O meia falou sobre após o jogo.

- A virada de chave é pelo momento que a gente vive no Paulista, de não pontuar. Cada jogo que a gente entra é uma responsabilidade muito grande. O grupo está unido, fechado - contou.

