São Paulo aposta em goleiro ‘talismã’ para avançar no Paulista Sub-20

São Paulo e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h, na partida de volta das quartas de final do Paulista Sub-20, após empate sem gols no jogo de ida. Para o Tricolor, o goleiro João Pedro, de 19 anos, tem sido peça-chave e vive momento de invencibilidade na competição.

Titular em cinco jogos até aqui, João Pedro acumula três vitórias e dois empates pelo Paulista Sub-20, com atuações destacadas, incluindo o confronto recente contra a Ferroviária. O arqueiro também contribuiu para as vitórias sobre Oeste (4 a 2), Mauá (2 a 0), o empate com o Mauá (2 a 2) e a vitória sobre o Desportivo Brasil (4 a 3).

O goleiro, que tem se mostrado um talismã da equipe, também integrou o elenco que conquistou a Copinha de 2025 de forma invicta. No Brasileirão Sub-20 deste ano, esteve em nove partidas sem sofrer derrotas em 15 jogos disputados.

Campanha do São Paulo

O São Paulo teve desempenho consistente na primeira fase do Paulista Sub-20, terminando na liderança do Grupo 3 com 35 pontos, conquistados em 11 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 15 partidas.

No mata-mata, o Tricolor avançou sem derrotas, eliminando Mauá e Oeste. A equipe empatou nos jogos fora de casa e venceu os confrontos no CFA Laudo Natel, em Cotia, garantindo vaga nas fases seguintes da competição.

Ficha técnica:

Torneio: Campeonato Paulista Sub-20

Jogo: São Paulo x Ferroviária

Data: Sexta-feira (10) - 10h

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia

Transmissão: YouTube TNT Sports