Santiago Longo reencontra amigo de infância no São Paulo: ‘É muito louco’

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/09/2024 - 14:24 • São Paulo (SP)

Recém-contratado do São Paulo, o volante Santiago Longo tem mais que um motivo especial para celebrar em seu novo clube. Além de realizar o sonho de jogar em uma grande equipe brasileira, o argentino também reencontrou um amigo de infância: Giuliano Galoppo.

Os argentinos foram vizinhos na infância, em Córdoba, jogavam futebol juntos e, mesmo com o destino preparando rumos diferentes, Santiago Longo e Galoppo nunca perderam o contato.

- Giuliano chegou ao bairro com dez anos e, em seguida, ficamos amigos. Íamos jogar futebol juntos sempre, ficávamos o dia inteiro jogando bola. Depois de três anos ele foi embora, assim como eu, mas nunca perdemos essa relação. Não nos víamos muito, mas sempre trocávamos mensagens para ver como o outro estava. Na verdade, nos reencontrarmos aqui é muito louco, mas muito lindo estar neste clube grande, que possamos desfrutar - disse Longo, ao SPFC play.

Galoppo, inclusive, falou um pouco do clube paulista ao velho amigo, o que aguçou o desejo de Longo de vestir a camisa tricolor.

- Falei com o Giuliano Galoppo, que é meu amigo e me contou um pouco de como se vive o futebol aqui, de como é o torcedor do São Paulo, são muito passionais, muito parecidos com os do Belgrano. Estou com vontade de colocar a camisa e começar a jogar - continuou o volante.

Além de não esconder a vontade de atuar logo pelo clube paulista, Santiago Longo disse que assistiu a alguns jogos do São Paulo na Libertadores e Brasileirão.

- É uma mudança muito grande, mas tenho uma sensação muito linda de chegar a um clube como o São Paulo. Na Argentina, sabemos o quanto este clube é grande. Estou com muita vontade de começar a treinar e ficar à disposição do treinador. Vi muitos jogos do São Paulo, da Libertadores e do torneio nacional. Também estive no estádio e vi o ambiente que se vive lá. É muito lindo, será uma experiência única e estou com muita vontade de vivê-lá - completou Santiago Longo.

Jogador chega por empréstimo de um ano

Segundo informou o clube argentino, o Tricolor pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) pelo empréstimo do jogador de 26 anos, com outros US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) previstos a partir de metas a serem batidas de acordo com contrato. Além disso, o time paulista terá opção de comprar 80% dos direitos do jogador.

O acordo divulgado pelo clube de Córdoba diz que se essa cláusula for executada até 15 de março, o clube precisará pagar US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões na cotação atual). Caso o Tricolor exerça a compra até 10 de julho, o valor sobe para US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões).