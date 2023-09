Foi graças a um cruzamento perfeito dado pelo jogador, na cabeça de Calleri, que o argentino conseguiu abrir o placar no Maracanã e garantir a vitória do São Paulo contra o Flamengo por 1 a 0. Agora, o Tricolor chega com vantagem para resolver a final da Copa do Brasil no Morumbi, em busca do título inédito.