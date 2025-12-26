Retrospectiva 2025: ano do São Paulo é marcado por política, lesões e até polícia

O ano do São Paulo foi bastante agitado e polêmico. Sem títulos, com notícias diárias sobre lesões e, muitas vezes, a política falando mais alto, acabou de um jeito que muitos não esperavam: com duas investigações em andamento na polícia civil de São Paulo.

No futebol...

Na parte esportiva, apenas uma meta foi atingida. O São Paulo foi eliminado antes do esperado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. No Brasileirão, terminou na oitava colocação, abaixo da expectativa inicial, que era o sexto lugar. Na Copa Libertadores, chegou às quartas de final, mas já tem a certeza de que não disputará o torneio continental em 2026.

O time passou por troca de comando técnico e enfrentou um mercado restrito. Após um início complicado no Campeonato Brasileiro, quando chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento, viu o retorno de um velho conhecido: Hernán Crespo. Querido pela torcida, o treinador trabalhou com as peças disponíveis. No mercado da bola, poucas novidades. O clube trouxe reforços pontuais, apostou na volta de Oscar, posteriormente frustrada por problemas médicos, e viu um sonho antigo, Marcos Leonardo, não se concretizar. Com orçamento curto, o São Paulo sabia que não poderia fazer grandes movimentos e precisou manter os pés no chão.

O ano terminou distante de qualquer sonho maior e com uma goleada dolorosa. Longe do Morumbis por quase dois meses, em razão da sequência de shows no estádio, o Tricolor fechou a temporada vivendo uma derrota histórica para o Fluminense, no Maracanã. O resultado escancarou ainda mais o momento delicado vivido pela equipe.

Crespo voltou ao São Paulo em junho (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Lesões

O departamento médico foi um dos protagonistas do ano. A temporada foi marcada por problemas físicos, com meses em que um time inteiro esteve entregue a tratamentos e cirurgias, o que praticamente esvaziou o setor ofensivo. André Silva, Calleri e Ryan Francisco desfalcaram a equipe em boa parte do calendário. Um dado que chama atenção é que os três sofreram lesões ligamentares no joelho.

E não parou por aí. Nomes importantes do elenco, como Lucas Moura, também enfrentaram uma temporada difícil em razão de questões físicas. Situações inesperadas agravaram o cenário, como a síndrome vasovagal de Oscar, que deve levar à aposentadoria do atleta, e o tromboembolismo pulmonar de Luiz Gustavo, que acabou rescindindo contrato. Problemas que afastaram lideranças importantes do grupo.

Ao todo, foram mais de 70 ocorrências de ordem física, um número muito acima do esperado. Para coroar o ano, o departamento médico ainda se tornou alvo de polêmica. Um nutrólogo que prestava serviços ao clube teria utilizado canetas emagrecedoras no tratamento de dois atletas, caso que veio à tona no fim da temporada.

O agravante é que as canetas em questão teriam sido comercializadas por um vendedor sem autorização da Anvisa. Após a repercussão, o São Paulo decidiu rescindir com o profissional e promover desligamentos também em outros membros do departamento médico. Para 2026, a palavra de ordem é reformulação.

Lucas e Oscar tiveram temporada marcada por lesões (Foto: Divulgação)

Política falou alto

Nos últimos meses, a política do clube passou a dominar as manchetes. Protestos contra dirigentes, pedidos de demissão de nomes como Carlos Belmonte e a movimentação da oposição ao grupo de Julio Casares ganharam força. Para fechar o ano sob polêmica, vieram o vazamento de áudios e a divulgação de informações sensíveis.

Mara Casares e Douglas Schwartzmann, que pediram licença de suas funções, foram citados em um suposto esquema de venda ilegal de ingressos no Morumbis. O caso gerou forte repercussão e passou a ser investigado pela Polícia Civil. Dias depois, outro episódio veio à tona, desta vez envolvendo um possível desvio de dinheiro em negociações de atletas, também sob apuração.

Julio Casares, presidente do São Paulo, encerra o ano pressionado (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Em 2026, o clube terá eleições. De um lado, ainda há indefinição sobre quem será o sucessor de Julio Casares, com nomes como Márcio Carlomagno ganhando força nos bastidores. Na oposição, figuras como Marco Aurélio Cunha, José Carlos Pinotti e o próprio Belmonte começam a se movimentar. Resta agora acompanhar o desenrolar dessas histórias ao longo do próximo ano.