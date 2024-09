O volante Santiago Longo, durante jogo do São Paulo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/09/2024 - 08:49 • São Paulo (SP)

A escolha do técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, em colocar o time reserva em campo e vencer o Cruzeiro, pelo Brasileirão, neste domingo (15), no Mineirão, também promoveu a estreia de três reforços que o time trouxe nesta última janela de transferências: o zagueio Ruan, o volante Santiago Longo e o lateral Jamal Lewis.

Após a partida, o trio se mostrou muito feliz pela estreia com vitória pela 26ª rodada do Brasileirão. Ruan falou sobre realizar um sonho de infância.

- Muito feliz, era um sonho de menino vestir essa camisa. Estou muito feliz por voltarmos a somar pontos fora de casa, a gente veio de uma desclassificação doída (na Copa do Brasil), mas glória a Deus por tudo - disse o zagueiro Ruan, após a partida em Belo Horizonte.

O volante Santiago Longo se limitou a dizer que estava contente com a vitória, enquanto o irlandês Jamal Lewis, que ainda não fala e entende o português, falou que ficou muito feliz por ver a torcida e, também, por estar em campo. Em português, no entanto, o lateral disse: "Vamos, São Paulo".

O treinador argentino optou por poupar o time visando o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, marcado para esta quarta-feira (18), às 21h30, no Nilton Santos. A volta será no dia 25, no Morumbis, e decidirá quem avançará para a próxima fase do torneio continental.

No Brasileirão, a vitória por 1 a 0 nesta rodada mantém o time na briga pelo título. Apesar de estar em quinto lugar, com 44 pontos, são nove atrás do líder Botafogo.