Wesley Santos/São Paulo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 08:35 • São Paulo (SP)

O São Paulo busca a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (8), contra o Goiás, às 20h, no Serrinha. O time paulista tem a vantagem do primeiro jogo, já que venceu por 2 a 0, e agora pode até perder por um gol de diferença que avança na competição em que é o atual campeão. Para o duelo, o Tricolor não deve poupar titulares.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O técnico Luís Zubeldía não poderá contar com Igor Vinícius, que será poupado para prevenir uma possível lesão, assim como já aconteceu na última partida do time no Brasileirão, contra o Flamengo. No entanto, assim como no jogo de ida contra o Esmeraldino, o lateral-direito Rafinha deverá ser o titular do Tricolor.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Liziero) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva).

O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, título inédito conquistado em 2023, e agora vai em busca do bicampeonato. Um empate ou uma derrota por um gol de diferença classifica o São Paulo. Uma vitória do Goiás por dois gols leva a decisão para os pênaltis, e uma derrota por mais de três gols, faz com que o Tricolor seja eliminado da competição.