Rafael se reapresenta ao São Paulo e deve ser titular contra o Atlético-MG

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 15:23 • São Paulo (SP)

Após o período com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, o goleiro Rafael se reapresentou ao São Paulo nesta terça-feira (9) e participou normalmente dos treinos com o restante do grupo, no CT da Barra Funda. O jogador deve retornar à meta tricolor no duelo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Durante o período que Rafael esteve fora, Jandrei assumiu a vaga, mas foi fortemente criticado por parte da torcida. Já Ferraresi, que também retornou, vinha sendo reserva, já que a dupla de zaga titular de Zubeldía é formada por Arboleda e Alan Franco.

Com Rafael de volta ao clube, Luís Zubeldía deve escalar a equipe com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.

O Tricolor vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e já entrou no G4. O time tem 27 pontos e quer aproveitar o mau momento do Galo, que não vence há três rodadas.