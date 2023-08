> QUAL SERÁ O SALÁRIO DE LUCAS MOURA?

O atacante deve receber um valor próximo do teto salarial do clube, em torno dos R$ 800 mil reais por mês. Jogadores como Calleri e, mais recentemente, James Rodríguez, têm vencimentos semelhantes. Dessa forma, o salário dos dois reforços está dentro do padrão do clube.



Outra questão, não relacionada a salário mas referente ao tempo de contrato, foi respondida pelo jogador na coletiva de apresentação. O vínculo do atacante com o São Paulo se encerra no final do ano e, especula-se, que o jogador busque um acerto com um time da MLS para a próxima temporada - o Los Angeles FC é o favorito. No entanto, Lucas afirmou que não tem pré-contrato com nenhum clube, e que a partir de janeiro decidirá qual camisa vai vestir em 2024.