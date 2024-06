Presidente do São Paulo, Casares explica dificuldades na contratação de ex-Seleção Brasileira

Alex Sandro está na mira do São Paulo para o fim da temporada (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 18:50 • São Paulo (SP)

Presidente do São Paulo, Júlio Casares não negou o interesse na contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro. No entanto, o mandatário explicou as dificuldades para repatriar o atleta.

- O Alex Sandro é um grande jogador, nosso pessoal do futebol já teve uma conversa com ele. Se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar com ele de forma objetiva. Mas está muito distante, ele está pensando na continuidade da carreira dele na Europa. Aí entra a questão financeira: temos uma folha competitiva, vamos ter que estudar com responsabilidade.

Aos 33 anos, Alex Sandro ficará livre no mercado após não ter tido seu contrato renovado com a Juventus. No Velho Continente, o jogador atuou por quatro temporadas no Porto antes de defender a Velha Senhora por nove anos.

O lateral-esquerdo da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo ainda não definiu o seu futuro. No país, o jogador brilhou com a camisa do Santos, onde conquistou a última Libertadores do Peixe.