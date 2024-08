Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 23/08/2024 - 00:46 • São Paulo (SP)

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, do Morumbi, depois de passar mal no segundo tempo do duelo contra o São Paulo, pela Libertadores. Ele foi retirado do campo desacordado e de ambulância.

O clube uruguaio divulgou uma nota sobre o estado de saúde do jogador de 27 anos, que teve uma arritmia cardíaca e está em um quadro estável, ainda em observação.

O jogador perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador foi levado para o Hospital Albert Einstein, próximo ao estádio do Morumbi.

Pouco após o ocorrido, o São Paulo se manifestou em suas redes sociais, desejando uma boa recuperação ao atleta.

Veja a manifestação do São Paulo sobre o estado de saúde de Juan Izquierdo:

Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível.