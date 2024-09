Mascote do São Paulo: veja versões e história

O Santo Paulo é figura carimbada nos jogos do Tricolor (Foto: Stephan Eilert/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O "Santo Paulo" é um dos mais icônicos mascotes do futebol brasileiro e o mascote do São Paulo sempre está presente nos jogos do clube no Estádio do Morumbis. Quer saber tudo sobre a histórias e as origens do mascote do Tricolor Paulista? O Lance! te conta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as origens da criação do Santo Paulo, mascote do São Paulo (Foto: Fernanda Luz/AGIF)

Veja a história do mascote do São Paulo

Um dos mais símbolos representantes dos times brasileiros, nada melhor que uma figura religiosa, "Santo Paulo", para ser escolhido como o mascote do São Paulo, apelidado também como o "time da fé". O mascote foi o primeiro e um dos únicos personagens a assumir esse posto na história do Tricolor Paulista.

A criação do Santo Paulo

Segundo as publicações do site do clube paulista, na década de 1940 foi aberta uma espécie de concurso no jornal "A Gazeta" para que um mascote fosse escolhido para o São Paulo. Ao longo dos anos, diversos cartunistas desenharam um personagem que representasse Paulo de Tarso, figura santa da religião cristã, que dava nome ao que hoje é a maior cidade do Brasil.

Mas, a versão original coloca que não há uma versão oficial do mascote são-paulino, já que ele foi desenhado por inúmeros cartunistas ao longo do tempo, principalmente ao longo das décadas de 1930 e 1940. O nome foi dado de "Santo Paulo" justamente para que o personagem não fosse confundido com o clube do São Paulo, mantendo dois nomes diferentes.

Espaço para outros mascotes

No entanto, a figura do "Santo Paulo" nunca foi oficialmente delegada como o mascote oficial do São Paulo pelo estatuto do clube, o que acabou abrindo espaço para outros representantes ao longo do tempo. Um exemplo disso foi a aparição de "Diamantinho", figura criada para homenagear o atacante Leônidas da Silva, que vestiu a camisa tricolor entre os anos de 1942 e 1950, apelidado de "Diamante Negro".

Diamantinho passou a ser outro mascote do São Paulo em 2020 (Foto: Divulgação/São Paulo)