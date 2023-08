Na última segunda-feira (31), o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiu pela primeira vez publicamente em entrevista coletiva à imprensa local sobre a inevitável saída do ponta no final do ano. O dirigente, contudo, voltou a desmentir as informações dos jornalistas paulistas sobre as tratativas para a liberação antecipada de Erick, postura que adota desde o início das especulações, no fim do mês passado.