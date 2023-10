Luciano afirmou que quer cumprir seu contrato com o São Paulo. Com vínculo até o final de 2024, descartou - por enquanto -, que deve deixar o clube. Recentemente, o camisa 10 recebeu algumas sondagens de times da Arábia Saudita, como o Damac Saudi Club. Na época, seu argumento era 'por querer fazer história no Tricolor e conquistar a Copa do Brasil'.