Lucas prega ‘pés no chão’ para duelo entre São Paulo e Botafogo pela Libertadores

Lucas Moura em ação no duelo entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 22:11 • São Paulo (SP)

O atacante Lucas Moura exaltou a classificação do São Paulo às quartas de final da Libertadores, após a vitória por 2 a 0 sobre o Nacional (Uruguai), no Morumbi. Ainda assim, o jogador fez questão de deixar claro que não há tempo para comemorar, pensando na sequência da temporada.

- A gente fez uma excelente partida, controlou muito bem o jogo. Após o segundo gol, acho que eles tiveram um pouco mais de controle, até nos assustaram em alguns momentos. Mas, no geral, acho que a gente dominou bem. Acho que a gente sai com essa vaga merecida nas quartas de final. Agora é a descansar que não tem muito tempo para comemorar.

Na sequência, o craque analisou o duelo diante do Botafogo, pelas quartas de final do torneio continental. Entretanto, Lucas fez questão de ressaltar o foco do elenco nos outros jogos de Brasileirão e Copa do Brasil que serão disputados até os confrontos diante do Glorioso.

- O Botafogo é uma grande equipe, muito bem montada, a equipe está sólida. Vai ser um grande duelo, mas ainda tem alguns jogos antes disso. Vamos nos preparar bem para poder chegar preparado para esse jogo

O São Paulo volta a campo no domingo (25), às 18h30 (hora de Brasília), para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão. A partida será disputada no Estádio do Morumbi.