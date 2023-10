O Lance! apurou qual é a estimativa de tempo para a recuperação do atleta. Ao que tudo indica, o tratamento deve durar de três a quatro semanas. A preocupação era se o atleta voltaria a jogar até o final do ano, com a proximidade do fim da temporada. Entretanto, fontes internas do clube confirmaram: Lucas Moura deve retornar ainda este ano, e se a recuperação for boa, até antes do prazo estimado.