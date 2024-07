Lucas Moura abre o placar para o São Paulo e empolga torcedores: ‘Temporada absurda’

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 20:33 • São Paulo (SP)

Ídolo do São Paulo e um dos principais jogadores desta temporada no clube, o meia-atacante Lucas Moura precisou de poucos minutos em campo para levar os torcedores do Tricolor à loucura nas redes sociais. Isso porque o jogador marcou contra o Grêmio logo no início do duelo, disputado no Morumbis, na noite desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão. Confira algumas reações.

temos que falar da temporada ABSUSRDA do lucas moura. ele é muito importante, é o nosso diferencial. sem contar que vem participando bastante de gols! muito ídolo, obrigado por voltar lucas. — vini (@vinizadaxx) July 17, 2024

curiosidade: se você pesquisar Lucas Moura no dicionário, vai aparecer a palavra craque — João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) July 17, 2024

como pode o Lucas Moura ser o melhor jogador do mundo? — biel (@gboerx) July 17, 2024

lucas moura, obrigado por jogar no meu time!!! — mah 🇾🇪 (@killovex) July 17, 2024

se o Lucas Moura tiver milhões de fãs, eu serei um deles.



se o Lucas Moura só tiver um fã, eu serei ele.



se o Lucas Moura não tiver nenhum fã, eu não estarei mais aqui.



se o mundo for contra o Lucas Moura, eu serei contra o mundo. pic.twitter.com/mLRKctMoaR — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) July 17, 2024

lucas moura não erra nunca — 🇾🇪 (@santt4f) July 17, 2024