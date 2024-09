Lucas faz desabafo nas redes sociais após eliminação do São Paulo: ‘Falhei quando todos esperavam muito de mim’

Lucas lamenta pênalti perdido durante partida contra o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 26/09/2024 - 16:54 • São Paulo (SP)

O meia Lucas Moura fez uma publicação em seu perfil em uma rede social nesta quinta-feira (26) em que lamenta o erro cometido e a eliminação do São Paulo nos pênaltis para o Botafogo na quarta-feira (25), no MorumBis.

Um das principais estrelas do time, Lucas perdeu um pênalti ainda na primeira etapa da partida.

- Confesso que não sei direito o que escrever. Difícil expressar em palavras o que estou sentindo. O futebol é lindo, mas também é cruel. Eu falhei quando todos esperavam muito de mim, e vocês não imaginam o quanto isso me machuca. Mas eu sei quem é a minha força, sei de onde eu vim, sei de tudo que ja passei, nunca foi fácil! Eu jamais vou fugir da minha responsabilidade, se precisasse bater 10 pênaltis ontem eu bateria. Eu vou sempre honrar essa camisa, vou sempre deixar tudo que eu posso em campo e, pode ter certeza que, eu vou me levantar, nós vamos nos levantar, pois desistir e ficar no chão não é uma opção! Muito obrigado a todos que me apoiaram e gritaram meu nome ontem. Orgulho imenso em ser tricolor - escreveu o meia.

Outro atleta que fez questão de demonstrar sua tristeza pela eliminação e se desculpar com a torcida foi Rafinha. O lateral ainda se mostrou solidário a colegas que têm sido criticados após a eliminação e declarou que "nunca haverá um culpado e nem um só herói, o futebol é um esporte coletivo".

- Infelizmente não conseguimos a passagem para as semifinais, fica a tristeza de não poder entregar ao nosso torcedor a classificação!!! Sabemos que é difícil se levantar depois de um golpe duro como esse, mais o futebol é assim…Esse grupo é o mesmo que deu recentes alegrias para o clube, e são os mesmos que vão seguir juntos nas derrotas e nas vitórias. Quem perde é o São Paulo e quem ganha é o São Paulo.

Nunca haverá um culpado e nem um só herói, o futebol é um esporte coletivo. Obrigado torcida tricolor pelo apoio incondicional.

O Tricolor agora trabalha para virar a página e se concentrar no Brasileirão. A equipe comandada por Zubeldía tem um clássico contra o Corinthians pela frente, no domingo (29), às 16h, no mané Garrincha.