Lucas diz que São Paulo vai se levantar para ‘terminar o Brasileirão com dignidade’

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 26/09/2024 - 01:52 • São Paulo (SP)

A eliminação da Libertadores teve um peso grande para o meia-atacante do São Paulo Lucas Moura. O jogador, que tinha a ambição de vencer o torneio que disputava pela primeira vez, lamentou ter decepcionado a torcida tricolor no Morumbis. O camisa 7 perdeu uma cobrança de pênalti no tempo normal do duelo com o Botafogo.

- Faz parte da vida. Só quem está ali dentro está sujeito a isso. Vai martelar um pouquinho, vai doer, mas faz parte do futebol. Isso vai nos calejar para o futuro, agora é juntar forças para seguir em frente. É o futebol. Ao mesmo tempo que é bonito, é cruel - disse o jogador, após a eliminação em casa.

O jogador comentou sobre as expectativas que a torcida depositou em seu futebol e que nesta partida não foram correspondidas. Ele espera que o Tricolor ao menos termine o Brasileirão com dignidade.

- Triste, pois eu queria muito essa competição, queria muito classificar, corresponder... eu sei da confiança que a torcida tem em mim, das expectativas. É difícil, mas é a vida e tem que seguir em frente. A gente vai se levantar, nem só de vitórias é feito o futebol. A gente vai se levantar para poder terminar o Brasileirão com dignidade - completou Lucas Moura.