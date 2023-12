Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Hora: 18h

Competição: Amistoso "Encontro de Gigantes"

Árbitra: Edina Alves Batista

Auxiliares: Fabrini Costa e Lilion Bruno

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:

Gols: Válber, aos 12 minutos do primeiro tempo (SAO); Ricardo Oliveira, aos 21 minutos do primeiro tempo (MIL); Dodô, aos cinco minutos do segundo tempo (SAO); Dodô, aos 24 minutos do segundo tempo (SAO); Dodô, aos 30 minutos do segundo tempo (SAO).