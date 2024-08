Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 15:49 • São Paulo (SP)

O atacante William Gomes, de 18 anos, assinou sua renovação contratual com o São Paulo nesta segunda-feira (26). O antigo vínculo era válido até 2026 e, agora, vale até dezembro de 2028.

No triunfo do Tricolor sobre o Vitória por 2 a 1, neste domingo (25), pelo Brasileirão, William Gomes ganhou sua primeira chance como titular e marcou um dos gols da partida no Morumbis.

Após o gol no Morumbis, o jogador já havia afirmado que ficaria no clube paulista por mais tempo. Veja o vídeo acima.

- Vai acontecer, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Já está acontecendo - disse o atacante.

Nascido em 15 de março de 2006, o jogador chegou às categorias de base do São Paulo em 2021, e coleciona convocações para as seleções de base do Brasil Sub-15 e Sub-17. Pelo Tricolor, antes de subir ao profissional, William Gomes disputou112 jogos e marcou 38 gols.

O atacante foi promovido ao elenco profissional por Dorival Júnior, em 2023, após se destacar pela equipe Sub-17, vice-campeã do Paulista e do Brasileiro, além de ter sido chamado para algumas partidas do time Sub-20. Estreou pelo time principal em 22 de novembro do ano passado, na partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Agora, já são nove jogos pelo Tricolor.