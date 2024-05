James Rodríguez tem destino preferido para deixar o São Paulo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 09:30 • São Paulo (SP)

James Rodríguez deve deixar o São Paulo na próxima janela de transferências. Caso isso aconteça, ele tem um destino preferido: retornar ao futebol europeu.

Mais especificamente, o sonho do meio-campista é voltar a jogar o Campeonato Espanhol, onde atuou pelo Real Madrid. Em entrevista concedida quando ainda estava a serviço da seleção da Colômbia, em março, ele explicou os motivos do desejo de retornar ao país.

- Quando você vem à seleção, você tem sempre que fazer as coisas bem. Esperamos que no futuro eu possa voltar à La Liga, que é uma liga que sempre quis jogar, joguei e, por que não, jogar novamente? - comentou James - afirmou, após enfrentar a própria Espanha em amistoso.

Recentemente, o presidente Julio Casares indicou que James Rodríguez realmente está próximo de deixar o São Paulo. O atleta é pouco utilizado pelo treinador Luis Zubeldía e isso foi percebido pela diretoria tricolor.

- É um jogador com contrato no São Paulo, e está cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico. Agora vai ter a Copa América, ele vai ser convocado, e a janela vai determinar o futuro do James. Não temos nenhuma proposta. A partida (para outro clube) tem que ser boa para o atleta e principalmente pra a instituição - revelou, à Espn.

James Rodríguez está há quatro jogos seguidos sem ser relacionado pelo São Paulo, por opção de Zubeldía. O treinador, inclusive, abordou o assunto após a última partida do time.

- Sobre James, coloco quem acho que tenho que colocar. Não há nada pessoal com nenhum jogador. É jogo a jogo, a partir do que vejo tomo minhas decisões que considero melhor para a equipe, nada mais do que isso - disse Zubeldía, depois do empate com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

Em toda sua passagem o meia soma 22 partidas em 51 possíveis pelo São Paulo, tendo dois gols e quatro assistências.