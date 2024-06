(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/06/2024 - 06:04 • São Paulo (SP)

Em pouco tempo no comando do São Paulo, o técnico Luís Zubeldía já atingiu uma marca histórica pelo clube e entrou no seleto grupo de treinadores que conseguiram uma sequência de 12 partidas de invencibildade, agora, com oito vitórias e quatro empates.

Em 2023, Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, ficou os seus 11 primeiros jogos no Tricolor sem perder uma partida sequer. Zubeldía conquista a quinta maior sequência invicta de um técnico em início de trabalho na história do clube, a maior deste século.

Na próxima quarta-feira (19), às 20h, o Tricolor enfrenta o Cuiabá, no Morumbis, pelo Brasileirão. Caso não perca, o treinador subirá mais um degrau na lista. Atualmente, o argentino está atrás apenas de Ramón Platero (18 jogos, em 1930), Pepe (13 jogos, em 1986), Eugenio Medgyessy (13 jogos, em 1932) e Rubens Salles (13 jogos, em 1931).

A carreira do jovem treinador de 43 anos começou dentro dos gramados, mas em razão de uma grave lesão no joelho, encerrou sua rápida carreira de jogador profissional aos 23 anos. Do lado de fora das quatro linhas, Zubeldía se tornou, aos 27 anos, o técnico mais jovem da história do futebol argentino ao dirigir o Lanús, clube que ficou por dois anos antes de ir para o Barcelona de Guayaquil.

E não para por aí. O argentino ainda passou por Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín-COL, Alavés-ESP e Cerro Porteño-PAR, e agora quer fazer história no Tricolor.