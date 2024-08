Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

O Nacional, do Uruguai, divulgou neste sábado (24) um boletim do Hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde de Juan Izquierdo, zagueiro que sofreu mau súbito no duelo contra o São Paulo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Segundo o documento, o jogador deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, Izquierdo permanece internado na Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) do hospital Albert Einstein.

VEJA COMUNICADO OFICIAL SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DE IZQUIERDO

- O paciente Juan Manuel Izquierdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein em 22 de agosto de 2024, às 20:55, em parada cardíaca, de início indeterminado, secundário a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardio-pulmonar, incluindo o procedimento de desfibrilação, tendo o paciente recuperado a circulação espontânea. Desde então, Juan está internado na Unidade de Terapia Intensiva, sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados intensivos neurológicos-

Relembre o caso

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, passou mal durante o segundo tempo do duelo diante do São Paulo, pela Libertadores, e foi retirado do campo de ambulância.

O jogador perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador foi levado para o Hospital Albert Einstein, próximo ao estádio do Morumbi.