SÃO PAULO

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo e Caio; Gabriel Neves (Luan), Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Luciano); Lucas Moura e Erison

Técnico: Dorival Júnior

DESFALQUES: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (tenotonomia no adutor direito), Marcos Paulo (cirurgia no joelho esquerdo), Arboleda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Calleri (cirurgia no tornozelo).