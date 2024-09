Escudo do São Paulo: como surgiu e história do símbolo

Escudo do São Paulo Paulo mudou em seus 93 anos de história (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O São Paulo é dono de um dos escudos mais icônicos do futebol nacional, que passou a ser internacionalmente conhecido a partir das conquistas dos mundiais de 1992 e 1993. Além disso, o emblema são-paulino é um dos poucos do Brasil que sofreram pouquíssimas mudanças ao longo da história. O Lance! te conta todas as informações sobre a evolução do escudo do Tricolor.

Escudo do São Paulo pouco sofreu alterações em 90 anos; Veja toda a história do emblema do Tricolor Paulista (Foto: Stephan Eilert/AGIF)

A história e as origens do escudo do São Paulo

No ano em que o Soberano nasceu, o alemão Walter Ostrich, popularmente conhecido por seu apelido, "Oliver", desenhou juntamente com Fimiano Morais Pinto Filho, que era um dos fundadores do São Paulo, o escudo que viria a ser adotado pelo clube em um concurso, no dia 26 de janeiro de 1930. Não existem relatos de um escudo parecido com o do Tricolor em outros lugares do Brasil, o que fez com que este emblema fosse inspiração para outros clubes.

As características do escudo do Tricolor

O estatuto do São Paulo divulgou em 2008 os elementos que compõem o símbolo do clube, também chamado de "coração de cinco pontas". A receita para a composição do escudo do São Paulo é a seguinte: "Um triângulo isósceles com o lado superior maior encimado por um retângulo, com altura equivalente a metade da lateral do triângulo, fundo preto e as letras SPFC, tipo mensageiro "courier", em branco. No interior do triângulo acima descrito, uma faixa branca central com ¼ da lateral menor, ladeado por um triângulo escaleno vermelho e outro preto, nessa ordem".

Emblema são-paulino é um dos mais icônicos do futebol brasileiro (Foto: Reprodução)

Ao longo de seus 93 anos de história, o escudo são-paulino pouco sofreu alterações. A mais drástica delas ocorreu no ano de 1980, quando os pontos que separavam as letras "SPFC" foram retirados do desenho do símbolo.

As cores do São Paulo (vermelho, branco e preto) foram originadas dos clubes que formaram o Tricolor Paulista: o Club Athletico Paulistano (vermelho e branco) e a Associação Atlética das Palmeiras (preto e branco). O estatuto do clube também prevê que as cores do clube são uma referência à bandeira do estado de São Paulo.

As estrelas que compõem o escudo

O outro elemento que forma o escudo do São Paulo são as estrelas que ficam acima do emblema. No total, cinco estrelas aparecem no desenho, sendo as três vermelhas em homenagem aos campeonatos mundiais conquistados em 1992, 1993 e 2005. Já as estrelas amarelas remetem aos recordes mundiais feitos por Adhemar Ferreira da Silva em 1952 (Olimpíadas de Helsinque) e em 1955 (Jogos Panamericanos) na modalidade do salto triplo.