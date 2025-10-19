Escalação do São Paulo: time tem novidades e Lucas Moura titular contra o Mirassol

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Mirassol em jogo que acontece neste domingo (19) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no José Maria de Campos Maia.

O time tem quatro novidades entre os relacionados para a partida. Enzo Díaz, Bobadilla e Pablo Maia, desfalques na última rodada, retornam. Além disso, Paulinho, revelado em Cotia, viajou junto ao elenco profissional e se torna mais uma opção para o ataque.

Com isso, mesmo com a longa lista de desfalques, Crespo conseguiu ajustar alguns pontos na escalação. No trio de zaga, as escolhas foram Ferraresi, Arboleda e Alan Franco. Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz completam o sistema. Maik chega como novidade na lateral-direita.

No setor ofensivo, a dupla escolhida terá Lucas Moura e Gonzalo Tapia, mais uma novidade. Última vez de Lucas titular foi no dia 10 de março.

O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores. Esta meta é importante tanto esportivamente quanto financeiramente para o clube.

Hernán Crespo, por sua vez, ainda não conta com nomes importantes que ainda estão no departamento médico, como Wendell, Cédric, Luan, Dinenno, Rafael Tolói, Oscar, Calleri, André Silva e Ryan Francisco, além do terceiro goleiro Leandro.

O time também se preocupa com pendurados. Na lista, estão Rafael, Maik, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano e Juan Dinenno.

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada e retorna de lesão (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo para enfrentar o Mirassol

O São Paulo chega escalado com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Tapia.

Escalação do Mirassol

Mirassol chega escalado com Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme e Carlos Eduardo; Alesson e Cristian.

